В Роскачестве дали советы по выбору красного вина
6 августа 2019 09:50
91
Эксперты Роскачества рекомендуют выбирать вино из российского винограда, поскольку за ту же стоимость оно будет выше качеством, чем вино, произведенное из импортного виноматериала, сообщают «Известия».
Чтобы определить, что напиток был произведен в России, необходимо найти на этикетке надпись «Вино защищенного географического указания» (ЗГУ) или «Вино защищенного наименования места происхождения» (ЗНМП).
«В России уже сложилось несколько стабильных брендов, из года в год не только показывающих высокое качество вин, но и повышающих уровень качества своей продукции. Если вам понравилось вино из Краснодарского края, запомните название производителя», — отмечается в сообщении.
Кроме того, специалисты уточняют, что хорошие вина необязательно должны быть дорогими. По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин. По итогам исследования виноделен России в недорогом сегменте эксперты рекомендуют вина под марками «Мысхако», «Кубань-Вино», Chateau Tamagne, «Фанагория».
При этом уточняется, что недорогие вина стоит пить в течение двух лет после выпуска, так как выдержка может испортить напиток.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
6 августа 2019 10:43
Анализ проводился на основе обработки фискальных данных с касс. Социум
27
6 августа 2019 10:34
Досуг детей был организован по воспитательной программе «Звездные каникулы!» Социум
47
6 августа 2019 09:50
Хорошие вина необязательно должны быть дорогими. Социум
77
Здравоохранение
6 августа 2019 10:15
Ранее за отказ пропустить машину скорой помощи с включенными мигалками и звуковым сигналом был предусмотрен штраф до 500 рублей. Здравоохранение
56
5 августа 2019 22:16
Консилиум врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля решил ампутировать правую руку истерзанной девочки. Здравоохранение
284
5 августа 2019 18:37
Михаил Ратманов посетил с рабочим визитом несколько сельских районов губернии, чтобы вручить сотрудникам ФАПов и врачей общей практики автомобили «Нива».... Здравоохранение
519
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14152
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14160
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14298
Туризм
2 августа 2019 12:59
Она появится в селе Смолькино – в месте, где в доисторические времена остановился ледник. Туризм
438
30 июля 2019 10:42
Максимальная сумма, которую среднестатистический россиянин может потратить на неделю отпуска, сегодня составляет чуть более 24,5 тыс. руб. Туризм
267
26 июля 2019 12:11
Это обусловлено большим количеством дачных массивов и коттеджных поселков, а также летними мероприятиями. Туризм
428
Образование
5 августа 2019 16:43
Ряды студентов опорного университета пополнились почти на полторы тысячи человек. Образование
2284
2 августа 2019 12:44
Им стал Геннадий Котельников. Образование
336
31 июля 2019 13:19
Стартовала международная летняя школа “Русский язык и культура” Образование
769
Культура
4 августа 2019 18:14
Автору и исполнителю песен в жанре русский шансон было 84 года. Культура
653
2 августа 2019 15:20
Афиша мероприятий. Культура
439
2 августа 2019 14:36
5 августа в день рождения художника Ильи Ефимовича Репина. Культура
365
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14908
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14407
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1105
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1584
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
367
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
667
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
438
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
565
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
503
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
402
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
477
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
816
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
817
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
744
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
936
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
947
Мероприятия