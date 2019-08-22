В Рощинском временно не будут продавать алкоголь в розницу

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Распоряжением Правительства Самарской области в дни проведения стратегических командно-штабных учений «Центр 2019» с 22 августа по 7 сентября 2019 года с 8.00 до 23.00 устанавливается полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории муниципального района Волжский Самарской области в границах территории городского поселения Рощинский.Фото: pixabay.com