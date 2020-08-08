В Новокуйбышевске полицейские и общественники провели спортивную акцию

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Сотрудники полиции, общественники и спортсмены показали разминочные упражнения, призвали всех заниматься физической культурой, быть бодрыми и здоровыми.

Всесоюзный день физкультурника учрежден Советом Народных Комиссаров СССР. Это было сделано в 1939 году для популяризации спорта и здорового образа жизни в стране. Впервые праздник прошел 18 июля. Затем каждый год для него выбирали новую дату. И только через 12 лет решили отмечать всегда во вторую субботу августа.В преддверии Дня физкультурника в Новокуйбышевске была проведена спортивная акция «Будь здоров, занимайся физкультурой, присоединяйся к нам!». Организатором проекта стал председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел, директор Муниципального Автономного Учреждения «Физкультурно-спортивный центр» Анатолий Негорожин при поддержке городского отдела МВД России.В акции приняли участие Анатолий Негорожин, старший инспектор (ДПС) ОВ ГИБДД О МВД России по г. Новокуйбышевску старший лейтенант Денис Лентин, начальник дежурной части новокуйбышевского ОМВД подполковник полиции Александр Гаврилов и начальник городского отдела полиции Олег Клеймёнов.Сотрудники полиции, общественники и спортсмены показали разминочные упражнения, призвали всех заниматься физической культурой, быть бодрыми и здоровыми.Начальник ОМВД России по г. Новокуйбышевску полковник полиции Олег Клеймёнов отметил: «Физическая культура занимает в нашей жизни немаловажную роль. Она нам позволяет воспитывать силу духа, выносливость, правильное отношение к себе и ближним. Физкультура помогает познать свои человеческие возможности и способности, она дарит нам уверенность в своих силах, позитивно настраивает и вселяет надежду. А самое главное, она заботится о нашем здоровье. Поэтому день физкультурника – наш общий праздник!».