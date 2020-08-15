В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи

При этом нужны неопровержимые подтверждения наличия оснований для такого шага.
Как заявил РИА Новости
замглавы ведомства Денис Грибов, изъятие – крайняя мера, которая применяется в случае реальной угрозы жизни ребенка. При этом нужны неопровержимые подтверждения наличия оснований для такого шага, отметил замминистра.
Ранее телеканал RT сообщил, что представители органов опеки заставили 47-летнюю москвичку Марину Волхонскую добровольно отдать своих четырех детей в социальный центр из-за беспорядка в доме. Спустя полгода против женщины подали иск об ограничении в родительских правах.
Грибов отметил, что министерство контролирует случаи нарушений прав детей. Он также заверил, что ситуация с Волхонской будет взята на контроль. Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова предложила реформировать систему органов опеки, поскольку число обращений с жалобами на работу этих структур выросло на 23 процента.
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