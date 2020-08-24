В Кадастровой палате по Самарской области прошла неделя бесплатных консультаций

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18-21 августа Кадастровая палата по Самарской области провела Неделю бесплатных консультаций по вопросам в сфере оборота недвижимости и земельно-имущественных отношений, посвященную 20-летию ведомства.Более 100 жителей Самары обратились за консультацией в формате «личный прием». Специалисты кадастровой палаты отвечали на вопросы в сфере кадастрового учета земли и объектов капитального строительства, исправления технических ошибок, кадастровой оценки объектов недвижимости.Актуальными остаются вопросы исправления технических ошибок, о существовании которых многие собственники земельных участков узнали только после внедрения в регионе местной системы координат. Теперь данные о границах различных объектов отображаются корректно и позволяют своевременно убедиться в наличии или отсутствии проблем, что очень важно перед приобретением или отчуждением недвижимости.Несмотря на то, что сезон подходит к концу, тема «дачной амнистии» остается одной из самых важных. Жителей региона интересуют вопросы оформления недвижимости, возможность прописаться в построенных объектах и даже вопросы о колодцах и скважинах при отсутствии центрального водовода. Эта тема стала актуальной с 1 января 2020 года, когда уплата налога на воду для садовых и огородных товариществ, имеющих водозаборную скважину общего пользования, стала обязательной.«Дни консультирования прошли вскоре после вступления в силу нового закона о кадастровой стоимости. Самарцы интересовались не только новшествами в исправлении кадастровой стоимости, но и алгоритмом расчета Индекса рынка недвижимости (ИРН). Согласно вступившему в силу закону расчет ИРН осуществляется специалистами кадастровой палаты. Изменение ИРН более чем на 30% повлечет за собой пересчет кадастровой стоимости всех объектов определенного вида», - рассказала заместитель директора Кадастровой палаты по Самарской области