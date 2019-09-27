Узнать о своих долгах самарцам поможет «Банк данных исполнительных производств»
27 сентября 2019 10:24
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Узнать о своих долгах поможет «Банк данных исполнительных производств», а сэкономить время при общении с судебным приставом-исполнителем — «Личный кабинет стороны исполнительного производства».
Узнать о наличии или отсутствии задолженности, а также погасить ее можно в режиме «on-line» с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», находящегося на официальном Интернет-сайте Управления ФССП России по Самарской области. Информацию о ходе исполнительного производства можно получить через единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) (https://www.gosuslugi.ru), а накопившиеся долги можно легко и быстро оплатить с помощью электронных платежных систем.
Также взыскатели, должники и их представители, могут подать заявление на подписку на сведения о ходе исполнительного производства, с помощью электронного сервиса «Личный кабинет стороны исполнительного производства» (https://lk.fssprus.ru/ds_cabinet/action/login). При помощи данного заявления гражданин может как оформить, так и прекратить подписку на получение электронных копий постановлений, вынесенных в рамках исполнительного производства, стороной которого он (или представляемая им организация) является.
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Накопившиеся долги можно легко и быстро оплатить с помощью электронных платежных систем. Социум
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