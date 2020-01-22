Утвержден новый директор Самарского научного центра РАН
22 января 2020 12:23
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Директором укрупненного Самарского научного центра Российской академии наук (СамНЦ РАН) утвержден академик Сергей Шевченко, который возглавлял НИИ сельского хозяйства им. Н.М. Тулайкова. Информация об этом уже размещена на сайте учреждения. Свои кандидатуры также выдвигали врио директора Владимир Соколов и профессор Института экологии Волжского бассейна Сергей Саксонов.
Выборы прошли еще 18 декабря. Однако из-за новогодних праздников и необходимости передачи документов на согласование в Министерство образования и науки РФ, процедура утверждения нового руководителя завершилась только в январе, пояснили «СО» ОНЛАЙН в избирательной комиссии научного центра. К тому же, выборы проходили не только в разных населенных пунктах, но и в разных регионах, так как одно из вошедших в СамНЦ РАН учреждений находится в Ульяновское области. Это НИИ сельского хозяйства в поселке Тимирязевский. Помимо расположенного в Безенчуке института им.Н.М.Тулайкова, в СамНЦ РАН вошли Поволжский НИИ селекции и семеноводства им. П.Н. Константинова (Усть-Кинельский), Институт экологии Волжского бассейна РАН (Тольятти), а также Институт проблем управления сложными системами РАН.
Сергей Шевченко имеет степень доктора сельскохозяйственных наук, заведует кафедрой селекции семеноводства в Самарском государственном аграрном университете. Он также входит в совет при губернаторе по науке, технологиям и высшему образованию.
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