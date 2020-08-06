У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной

Выходным можно будет воспользоваться один раз в год, при этом за работником сохраняется средний заработок.
Работающим россиянам старше 40 лет предоставят дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Положения соответствующего закона вступят в силу 11 августа.
Выходным можно будет воспользоваться один раз в год, при этом за работником сохраняется средний заработок.
После прохождения диспансеризации работникам необходимо предоставить работодателю справку из медицинской организации, которая подтверждает прохождение обследования.
Закон о предоставлении выходного дня на прохождение диспансеризации для работников старше 40 лет президент России Владимир Путин подписал 31 июля, пишут "Известия
".
В феврале 2020 года правительство России одобрило проект закона, обязывающий работодателей предоставлять сотрудникам старше 40 лет один выходной день для прохождения диспансеризации. С соответствующей инициативой выступил Минтруд в июле 2019 года.
Фото: Pixabay.com
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