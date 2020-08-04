Свыше 7000 обращений и вопросов поступило в приемную Губернатора Самарской области в июле 2020 года

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Социальное обслуживание и защита 34% Благоустройство 16% ЖКХ 14% Коронавирус 11% Дороги 10% Физическая культура и спорт 4% Образование 4% Здравоохранение/Медицина 3% Безопасность 3% Экология 2%

За июль 2020 года Приемная Губернатора Самарской области обработала 3354 письменных и устных обращений, в которых было 3780 вопросов по различным темам. Наибольшее количество обращений 67% (2162) поступило непосредственно в Правительство региона, остальные 26% (837) направлены из Администрации Президента Российской Федерации и 7% (226) из иных вышестоящих органов.Наиболее острыми на протяжении июля 2020 года для жителей региона стали вопросы, связанные с социальной сферой 41 % (1554), ЖКХ 22% (852) и экономикой 21% (808). Остальные вопросы касались деятельности государства, жизни общества, политических отношений 8% (315) и обеспечения порядка, общественной безопасности и законности решений 7% (251).3674 сообщения из открытых источников в социальных сетях (Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники) поступило посредством системы мониторинга «Инцидент». Оперативно ответили на 4332 вопроса от пользователей соцсетей. Удовлетворённость ответами составила 86%.Основные темы сообщений из соцсетей:Мобильная приемная в социальной сети Твиттер ответила на 3456 вопросов.Напоминаем, что направить обращение в условиях объявленного режима самоизоляции можно через интернет-приемную Губернатора на сайте Правительства Самарской области по адресу: https://vopros.samregion.ru/А также, задать вопросы в сети Твиттер: twitter.com›SamMobilePriem