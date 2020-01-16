Свадебная выставка-шоу «Wedding Fest 2020» ждет самарских женихов и невест
16 января 2020 12:58
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WEDDING FEST 2020 приглашает в гости женихов и невест города. Это одно из самых ярких событий свадебной индустрии в Самаре. Ежегодная выставка пройдет в начале февраля и вновь порадует будущих молодоженов общением с лучшими специалистами сферы брачных торжеств и яркой шоу-программой. Информационный партнер события - новостной портал ProГород.
В этот раз мероприятие пройдет в формате нетворкинг. Чтобы познакомить гостей с участниками выставки, дуэт ведущих “Русский и Татарин” будет общаться во время мероприятия с участниками выставки: фотографами, оформителями, студиями красоты и еще более чем 50 свадебными специалистами.
На фестивале женихи и невесты узнают обо всех трендах и актуальных направлениях свадебной индустрии в 2020 году и вживую оценят эксклюзивные товары и услуги wedding-направления. У будущих молодоженов есть все шансы найти здесь тех, кто станет “колдовать” над самым волшебным событием в их жизни.
Во время выставки невесты примерят на себя экспресс-макияж от студии BeFace, а гости отведают угощения от кейтеринговой компании «Grand-Catering».
На WEDDING FEST 2020 женихи и невесты станут участниками настоящей выездной церемонии. По задумке организатора Екатерины Шаклановой, такое представление погрузит гостей в атмосферу свадебной феерии и поможет будущим молодоженам решить, каким должно быть их идеальное бракосочетание.
А после выставки гостей ждет шоу-программа самарских артистов с выступлением кавер-группы Coda Band и розыгрышем ценных призов и подарков.
Для гостей будут организованы фотозоны, фуршет и дегустации, пишет ПроГородСамара.
WEDDING FEST 2020 пройдет 2 февраля в KIN.UP (ул. Лесная, 23). Начало выставки в 14:00.
Вход на мероприятие строго по регистрации. Записаться можно по телефону +7 (927) 650-19-70
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