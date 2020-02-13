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Новости /  Общество /  Социум  

Судебные приставы проведут прием граждан в Камышлинском районе

13 февраля 2020 09:54
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Судебные приставы проведут прием граждан в Камышлинском районе
Жители районного центра смогут обратиться с интересующими их вопросами.

18 февраля 2020 с 12:30 до 14:00 на территории Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области, расположенной по адресу: Самарская область, Камышлинский район, с. Камышла, ул. Красноармейская, д. 37, будет осуществляться приём граждан группой «Мобильная приёмная» Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области. Жители районного центра смогут обратиться с интересующими их вопросами к заместителю руководителя УФССП России по Самарской области Марине Николаевне Волковой, а также к начальнику отдела по работе с обращениями граждан.
Для уточнения информации граждане могут обратиться по телефону: 8 (846) 266-38-71.


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Комментарии


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