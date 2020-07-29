Строительство планетария в Самаре может оказаться слишком дорогим

Депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн обратил внимание на то, что стоимость реализации некоторых проектов в сфере культуры в Самаре может оказаться слишком высокой.
Об этом он сообщил 28 июля в ходе совещания по реализации нацпроектов в Самарской области.
"Так, исходя из подсчетов департамента культуры администрации города, возведение планетария рядом с музеем "Самара Космическая" может обойтись в 750 млн руб. Цена же реконструкции Самарского театра юного зрителя "СамАрт" сегодня превышает миллиард руб. Александр Хинштейн рекомендовал городским чиновникам несколько "снизить аппетиты", - пишет пресс-служба парламентария.
По словам депутата, федеральный бюджет сможет выделить на планетарий в Самаре максимум 250 млн руб.
"Также стоит пересмотреть расценки на работы по "СамАрту", итоговая цена которого вскоре догонит стоимость реконструкции Самарского областного театра оперы и балета", - цитирует пресс-служба слова Александра Хинштейна.
Напомним, строительство планетария на проспекте Ленина в Самаре должно стартовать в 2021 году.
Там разместят звездный зал с куполом-экраном не менее 18 метров, акустической системой объемного звучания и местами для сотни зрителей. На крыше хотят обустроить площадку для наблюдения за звездами через телескопы, а внутри - выставочные площади, конференц-зал, кафе с сувенирным магазином, пишет Самру.ру
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