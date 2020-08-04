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1 августа в регионах России стартовали отборочные соревнования для участия в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020. В связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение провести их в новом – дистанционно-очном формате с применением дистанционных и онлайн-технологий. Более 1000 участников будут состязаться в профессиональном мастерстве по 27 компетенциям, в 7 из которых конкурсантами станут юниоры – представители направления WorldSkills Russia Juniors. Мероприятие продлится до 20 августа в 83 субъектах России.Развитие профессиональных конкурсов — одна из задач федерального проекта «Молодые профессионалы» — это часть нацпроекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.Соревнования по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проводятся среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров (участников направления WorldSkills Juniors) от 12 до 16 лет.Самарская область является регионом – соорганизатором соревнований по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» и обеспечивает работу Центра управления соревнованиями на базе ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж».Наш регион на этапе отборочных соревнований будет представлен в 18 компетенциях основной возрастной категории, а в 4 компетенциях на площадки выйдут юниоры.Победители получат возможность выступить в финале и побороться за победу на уровне страны.В субботу в Тольяттинском социально-педагогическом колледже представили площадку проведения соревнований, участница София Лариошкина, которая выступает в сборной Самарской области в основной возрастной категории, продемонстрировала выполнение конкурсных заданий. Девушка — мастер спорта по спортивной акробатике, чемпионка Европы и мира по степ-аэробике, сейчас работает тренером. Она рассказала, что на соревнования пришла за профессиональным опытом и нацелена на победу.Руководитель управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области Александр Мочалов отметил, что в этом году соревнования проводятся в дистанционно-очном режиме. По компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» будут соревноваться 35 участников — каждый на своей площадке. В Тольяттинском колледже находится центр управления, где эксперты наблюдают за тем, что происходит на других площадках. «Колледж совместно с партнерами из бизнеса вышли с этой компетенцией на региональный чемпионат, потом на национальный, и сегодня эта компетенция продолжает развиваться. И задачи Самарской области – обеспечить успешное проведение соревнований по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес». От того, как сработает сегодня центр управления соревнованиями, зависит судьба 35 участников отборочного этапа», — подчеркнул он.Самарская область активно участвует в чемпионатах профессионального мастерства. «В Самарской области аккредитованы и работают 9 специализированных центров компетенций. Приоритет региональной экономики – машиностроение, сварочные технологии, сервис. Сегодня быстрыми темпами развиваются и IT-технологии. Очень много внимания уделяет развитию движения Worldskills в Cамарской области Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, региональное правительство. В 2019 году на развитие материально-технической базы профессиональных образовательных организаций для создания условий подготовки квалифицированных рабочих специалистов выделено около 250 млн рублей. Движение Worldskills нужное и востребованное и бизнесом – работодателями, поскольку оно способствует повышению качества подготовки кадров. И сегодня Cамарский регион — один из немногих регионов, где количество экспертов от профессионального сообщества, от бизнеса составляет более 50 процентов и в соревнованиях, и при проведении демонстрационных экзаменов», — подчеркнул Александр Мочалов.С этой недели начинаются конкурсные дни, поэтому поддержка участникам очень важна. Болельщики смогут принимать участие во всех мероприятиях на онлайн-площадках чемпионата. По его итогам будет определен самый активный регион-болельщик. Поддержать сборную команду Самарской области хештегом #WSRFAN_63 можно в группах социальных сетей регионального координационного центра Ворлдскиллс Россия и Всероссийского клуба болельщиков Финала VIII Национального Чемпионата «WorldSkills Russia».