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Новости /  Общество /  Социум  

Сотрудники Росгвардии проверили самарских охотников

11 сентября 2019 10:18
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Сотрудники Росгвардии проверили самарских охотников
В первую очередь специалисты проверяют наличие у охотников разрешительных документов.

В разгар летне-осеннего сезона охоты сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области проводятся профилактические мероприятия с целью пресечения фактов незаконной охоты и нарушения правил оборота оружия. В первую очередь специалисты проверяют наличие у охотников разрешительных документов.

За период с 17 августа по настоящее время представители лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии, совместно с природоохранными структурами, провели в охотничьих угодьях Сергиевского, Челно-Вершинского, Кинельского, Красноармейского, Нефтегорского, Новокуйбышевского и других районов региона 45 рейдовых мероприятий. Было проверено около 200 охотников, выявлено 10 нарушений правил оборота оружия и 13 нарушений правил охоты, изъято 11 единиц охотничьего оружия. Виновные привлечены к административной ответственности.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области рекомендуют охотникам строго соблюдать правила оборота и меры безопасности при обращении с гражданским оружием. Особое внимание уделяется ответственности за ношение и использование огнестрельного оружия в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
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