Соревнования по стрельбе из табельного оружия проведены в Самаре

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В Самаре подведены итоги турнира по стрельбе из табельного оружия, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Состязания прошли в стрелковом тире регионального отделения общественно-государственного объединения всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Участие в них приняли руководители подразделений ГУ МВД России по Самарской области.По условиям соревнований, участники выполняли упражнение - стрельбу из пистолета Макарова с 25 метров, после чего подсчитывался результат. Наравне с мужчинами высокие показатели в стрельбе демонстрировали и женщины.Как отмечают участники состязаний, умение правильно обращаться с оружием и хорошо стрелять - необходимое требование для повышения уровня профессионального мастерства сотрудников правоохранительных органов, сообщает облМВД.Призеры соревнований награждены памятными дипломами от начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова, а победитель отмечен ценным кубком.