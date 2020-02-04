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Новости /  Общество /  Социум  

Самарцы предложили установить памятник пешеходу, тонущему в луже

4 февраля 2020 11:59
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Самарцы предложили установить памятник пешеходу, тонущему в луже
Затопленные улицы становятся проблемой горожан.

Самарцы предложили установить в городе памятник самарскому пешеходу, утопающему в лужах на проезжей части. Затопленные улицы стали визитной карточкой областной столицы.

Андрей Соколов, адвокат и блогер, обратился в своем Twitter к горожанам с инициативой установить памятник пешеходу, утопающему в луже. Также он попросил помочь согласовать проект нового символа города депутата государственной думы Александра Хинштейна.
«Обращаюсь к Александру Хинштейну за помощью в согласовании места установки скульптуры самарскому пешеходу – символу твиттер-диалога горожан с властями, напоминающему им о бедах благоустройства в городе и необходимости строительства ливневой канализации», – пишет Соколов.
Самаре в данный момент идет утверждение реестра памятников, которые жители областного центра хотели бы видеть на улицах города. Среди предложенных – исторические деятели, Екатерина Великая и Александр III, персонажи книг – Тимур и его команда. По инициативе Александра Хинштейна предложено установить композицию «На сопках Маньчжурии». Инициативу Соколова народный избранник также поддержал.
«Готовьте заявку на рабочую группу по установке скульптурных композиций. Все решения о поддержке таких инициатив принимаются коллегиально», – ответил депутат.
Проблема с ливневой канализацией существует в городе уже несколько десятилетий. Имеющиеся мощности, построенные до 90-х годов прошлого века не справляются. Строительство новых при масштабных реконструкциях Московского шоссе и улицы Ново-Садовой не было предусмотрено. Для того, чтобы ливневая канализация могла справиться с поступающими потоками воды, необходимо было не только переложить трубы под главными магистралями города, но и модернизировать всю инфраструктуру, в том числе и построить новые очистные сооружения, чтобы очищать стоки, идущие в Волгу. На данный момент такие очистные сооружения строить не планируют.+

При этом Самара при любом сильном ливне или интенсивном таянии снега превращается в Венецию. Затапливает не только дороги, но и подвалы домов, подъезды в старой части города там, где они расположены ниже уровня тротуара.
Горожане неоднократно обращались к городской администрации с жалобами на ситуацию, но пока изменений нет, пишет ФедералПресс.
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Комментарии


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