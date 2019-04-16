Самарцы открыли «Дачный сезон»

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Выставка-ярмарка «Дачный сезон» состоялась с 11 по 14 апреля в «Экспо-Волге». За четыре дня работы выставку посетили 12 тысяч человек, более 70 компаний были представлены в этом году.Весь спектр садового инвентаря, различные удобрения, все для строительства теплиц и приусадебных участков, тысячи семян, декоративные цветы, плодовые саженцы и кустарники - все это можно было найти на выставке «Дачный сезон». Свою продукцию представили ведущие плодопитомники, производители одежды и фермерских продуктов.Посетители смогли найти для себя что-то особенное и приобрести всё необходимое для приусадебного участка.