Самарцев предупреждают о гололеде на дорогах

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За прошедшие сутки на территории области произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 17 получили ранения.Немаловажным фактором, повлиявшим на данные происшествия, явилась плохая видимость и обильное выпадение осадков в виде снега с дождем.Региональная ГИБДД информирует, что на территории области сегодня в ночь и завтра днем снова будет наблюдаться выпадение снега и гололедица.В этой связи, настоятельно рекомендуется водителям быть предельно внимательными на дороге. Соблюдайте безопасную дистанцию, выбирайте скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегайте маневрирования и резкого торможения, строго выполняйте предписания дорожных знаков.