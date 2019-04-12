Самарцам рассказали, кому пожаловаться на арбитражного управляющего

36

В 2018 году по сравнению с 2016 и 2017 годом почти в два раза увеличилось количество жалоб на арбитражных управляющих, поступивших в Управление Росреестра по Самарской области. Однако это вовсе не означает, что арбитражные управляющие стали чаще нарушать права граждан или организаций. Как сообщила начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Самарской области Екатерина Соловьева, большинство жалоб оказались необоснованными.В Управлении Росреестра отметили, что лишь немногие обратившиеся знают, в какой организации искать справедливости по спорным вопросам, касающимся арбитражных управляющих. Между тем знание о том, куда обратиться, сокращает сроки получения результата.«В Управление Росреестра целесообразно обращаться, если арбитражный управляющий нарушил требования законодательства о банкротстве, - подчеркнула Екатерина Соловьева. - Только в этом случае мы полномочны принять меры реагирования и добиться привлечения арбитражного управляющего к административной ответственности».При этом привлечение к административной ответственности само по себе не восстановит нарушенные права обратившегося с жалобой. За восстановлением прав необходимо обратиться в органы судебной власти. Обращения, связанные с общим недовольством действиями арбитражного управляющего, а также в которых содержится просьба обязать его предпринять те или иные действия действенно подавать в арбитражный суд в рамках имеющегося дела о банкротстве с соответствующим заявлением. Исключительно в судебном порядке возможна защита и восстановление гражданских прав заявителя.Кроме того, жалобу можно направить и в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, которая контролирует профессиональную деятельность своих членов. Дисциплинарный комитет СРО может вынести замечание и даже исключить арбитражного управляющего из состава членов организации.Жалобы на нарушения трудового законодательства эффективней направлять в Государственную инспекцию труда в Самарской области, а вопросы по налоговому законодательству – в налоговую службу.