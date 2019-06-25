Самарский спецназ отличился на чемпионате Росгвардии по стрельбе из боевого оружия

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Турнир по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия состоялся в Иркутской области. На тактико-специальном полигоне собрались около 120 стрелков. Они представляли все округа, военные институты и Отдельную дивизию оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского Росгвардии. В течение трех дней спортсмены соревновались в стрельбе из автомата Калашникова, пистолета Макарова и снайперской винтовки из разных положений.По итогам чемпионата сборная Приволжского округа Росгвардии заняла третье место. В числе тех, кто принес команде победные очки – боец одного из специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области Илья В. В личном зачете он занял третье место по стрельбе из автомата Калашникова и выполнил норму мастера спорта. По результатам чемпионата ему, как и еще 19 сотрудникам и военнослужащим Росгвардии, присвоят это высокое спортивное звание.