Самарских должников нашли на железнодорожном вокзале

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27 ноября 2019 года на железнодорожном вокзале Самары судебные приставы совместно с сотрудниками Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте провели информационную акцию «Узнай о своих долгах». Судебные приставы Самарского районаг. Самары проверили пассажиров пригородных и междугородних поездов на наличие задолженностей.Среди тех, кто пожелал узнать о своих долгах, оказалась и гражданка В., которая задолжала сразу по нескольким исполнительным производствам почти 100 тысяч рублей. В основном это административные штрафы, исполнительные производства по которым находятся в отделе судебных приставов Красноглинского района г. Самары. Сумма штрафов в основном по 500 и 1000 рублей, также почти по каждому исполнительному производству судебными приставами вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, что увеличило сумму основного долга в несколько раз.Судебным приставом Самарского района г. Самары гражданке В. вручена повестка о явке на прием к судебному приставу исполнителю Красноглинского района г. Самары. Также женщине напомнили, что в случае уклонения от уплаты задолженности принадлежащее ей имущество будет арестовано и реализовано на торгах в счет погашения задолженности.Несмотря на то, что в ходе акции работниками Службы судебных приставов были выявлены должники, основная цель акции всё заключается в информировании граждан о возможности самостоятельного мониторинга своих задолженностей. Посетителям вокзала предлагали познакомиться с приложением «ФССП» и работой сервиса «Банк данных исполнительных производств». Тем же кто оказался в рядах должников, рассказали о работе сервиса «Личный кабинет стороны исполнительного производства», который позволяет общаться с судебным приставом в режиме «онлайн».