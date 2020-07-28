Самарские волонтёры могут стать участниками Программы мобильности

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Программа мобильности волонтёров реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Программа направлена на привлечение волонтеров к участию в крупных всероссийских и международных событиях и образовательных стажировках с целью обмена опытом и развития компетенций.Стать участниками стажировок Программы мобильности могут волонтёры, специалисты и руководители добровольческих объединений, руководители некоммерческих организаций и представители органов исполнительной власти, курирующие добровольчество, в возрасте старше 18 лет.Для участия в стажировках по Программе мобильности необходимо подать заявку на конкретное мероприятие. Знания, полученные на стажировках и событиях Программы мобильности, позволят реализовать каждому участнику свои социальные инициативы и внедрить успешные практики в регионе под руководством опытных наставников.Сейчас проводится набор на мероприятия в Калиниградской, Ивановской, Тюменской областях, Республике Коми и Москве. Подать заявку на участие в Программе мобильности можно на сайте https://dobro.ru/ в разделе «Проекты».Потенциальные участники должны будут пройти психологическое тестирование и онлайн-собеседование. Собеседование с участниками проводит Волонтерский центр Самарского университета, который является Окружным центром мобильности. По результатам собеседования будут определены участники стажировок. Для участников будет обеспечены проезд, питание, проживание и транспортные расходы во время проведения мероприятия.