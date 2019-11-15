Самарские власти думают, как выдать льготную ипотеку обманутым дольщикам
15 ноября 2019 09:36
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6 сентября 2019 года прошло заседание межведомственной комиссии с участием губернатора, на котором решались вопросы долевого строительства на территории Самарской области. Как сообщили «СО» в минстрое, сейчас по поручению комиссии министерство совместно с правовым департаментом администрации губернатора и министерством управления финансами прорабатывают вопрос с кредитными организациями о возможности предоставления ипотечного кредита на льготных условиях участникам долевого строительства. Претендовать на такой кредит смогут дольщики, «права требований которых удовлетворены путем выплаты денежной компенсации».
Разрабатывать механизм начали для дольщиков проблемного объекта, расположенного на пересечении улиц Советской и Черемшанской. За возведение многоэтажного комплекса взялась компания «Горос». Но в 2013 году фирма обанкротилась, оставив обманутыми 371 обманутого дольщика.
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