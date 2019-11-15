Самарские приставы проведут День открытых дверей

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20 ноября с 10:00 до 16:00 в Управлении ФССП России по Самарской области в рамках Всероссийской акции День правовой помощи детям пройдет День открытых дверей. В рамках Дня открытых дверей можно будет не только приехать на прием по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17, каб. 51, но и дозвониться на «горячую телефонную линию» по номеру: 8 (846) 266 62 39.В ходе проведения мероприятия гражданам будут даны ответы на вопросы, связанные с обеспечение законных прав и интересов детей и затрагивающие деятельность службы судебных приставов, а именно:- взыскание алиментных платежей, в том числе порядок расчета задолженности по алиментам;- розыск должника по алиментным обязательствам, признание должника безвестно отсутствующим;- порядок исполнения судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;- иные вопросы в рамках компетенции службы судебных приставов.