Самарские пенсионеры греются газом и боятся взлететь на воздух

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В общественную организацию «Гражданский патруль» обратились жильцы дома №62 по улице Ивана Булкина. Их дом был построен в 1953 году и с тех пор ремонтировался дважды - в 60-х и 70-х годах прошлого века. В 90-х годах степень износа составляла уже более 70%. Однако капитального ремонта до сих пор не было.- У нас ветхая дырявая крыша, которая протекает во время таяния снега и обильных дождей. До сих пор в моей комнате видны следы протечки, грибок на потолке в комнате и в подъезде. Я опасаюсь того, что деревянное перекрытие потолка может прогнить и рухнуть на меня. У нас давно не было ремонта в подъезде, полы мы моем сами по очереди, стены не крашены. Сейчас стоят холода, а отопление у нас едва теплое. Приходится включать обогреватели и газ на кухне, чтобы согреться. Опасно, а что делать? Трубы стали как пергамент, изоляция теплотрассы сильно повреждена, УК не реагирует, а счета за тепло выставляют немаленькие, - рассказала местная пенсионерка, 70-летняя Зоя Николаевна.Не лучше дела и с придомовой территорией. Снаружи дома осыпается отделка со стен и карниз крыши, сквозь отлетевшие куски штукатурки уже видна дранка. Пожаловались жители и на высокие тополя, что могут упасть и оборвать линии электропередач. Но на просьбы сделать кронирование жильцам присылали отписки.-Жильцы неоднократно обращались в администрацию города, а также губернатору Самарской области, но их проблемами так никто и не занялся. Подобное бездействие просто удручает, - прокомментировал активист «Гражданского патруля» Сергей Михайлов.«Гражданский патруль» обратился в ГЖИ Самарской области с просьбой провести обследование технического состояния многоквартирного дома и внутридомового инженерного оборудования, подготовить заключение по обследованию, которое в последствии направить в комиссию для принятия решения о признании дома аварийным.-Состояние жилого фонда в Самаре кажется нам просто катастрофическим. Мы постоянно получаем жалобы на ветхие дома и слышим одни и те же жалобы от людей: мы обращались в администрацию и ГЖИ, но нам в лучшем случае прислали отписки. Полагаем, что если дом обрушится, и при обрушении пострадают люди, ответственных за происходящее быстро найдут, но жильцам от этого легче не будет, - прокомментировал ситуацию руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.