Самарские добровольцы смогут помочь в организации 9 мая на Красной площади
3 февраля 2020 13:09
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Волонтеры Победы объединяют более 200 000 добровольцев со всей России и в 45 странах мира. Движение занимается сохранением истории, помощью в проведении мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, заботится о ветеранах, проводит исторические квесты. Зарегистрировавшись на сайте волонтёрыпобеды.рф, любой желающий может стать частью большой международной команды, которая является соорганизатором ключевых мероприятий Юбилея Победы не только в России, но и в других странах мира.
3 февраля Волонтеры Победы запускают Международный конкурс «Послы Победы». 200 добровольцев со всей России и других стран мира смогут стать соорганизаторами Парада Победы на Красной площади, пообщаться с ветеранами и успеть сказать «спасибо» лично.
«Волонтёры Победы – это единственная общественная добровольческая организация, которой доверили сопровождение Парада Победы на Красной площади в Москве. И особенно важно, что в Год памяти и славы лучшие волонтеры страны и мира смогут помочь в организации ключевого события в столице нашей страны», – поделилась Амельченкова Ольга, руководитель ВОД «Волонтеры Победы».
Заявку на конкурс можно подать на сайте волонтёрыпобеды.рф
«Ежегодно Волонтеры Победы Самарской области становятся соорганизаторами ключевых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, не только на территории региона. С 2016 года, при поддержке Департамента по делам молодежи Самарской области, самые активные и целеустремленные добровольцы, которым небезразлична история Великой Отечественной войны и поддержка ветеранов, смогли принять участие в организации Парадов Победы в Москве, Санкт - Петербурге, Волгограде и военно - морского парада в Севастополе» – отметил Сергей Андриянов, региональный руководитель ВОД «Волонтеры победы» в Самарской области.
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