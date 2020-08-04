Самарская область стала лидером заявочной кампании «iВолги» в 2020 году

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Завершилась регистрация на Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» в 2020 году. Заявочная кампания Форума вновь побила собственный рекорд и собрала 13457 заявок со всех 14-ти субъектов ПФО, а также 68-ти регионов России, не входящих в состав ПФО, от Калининградской области до Камчатского края. Самым активным регионом стала Самарская область. 5 807 молодых жителей региона подали заявки на участие в форуме.Регистрация на форум продлилась немногим больше месяца – с 26 июня по 31 июля. За это время на форум подали заявки 13 457 молодых людей. Из них отберут 2000 резидентов, которые получат доступ к образовательной и культурной программе, спецкурсам, нетворкингу, рейтинговой системе и грантовым конкурсам. Таким образом конкурс составил 6,7 человек на место. Но все, кто подал заявку на участие в Форуме и не был отобран в качестве резидентов, без дополнительной регистрации смогут стать зрителями и получить доступ к образовательным и культурным мероприятиям. На данный момент Молодежный форум ПФО «iВолга» стал самым популярным форумом в России.Самарская область направила самое большое количество заявок – 5807. Это составило 43% от общего числа заявок на Форум. Среди представителей Самарской области самой востребованной оказалась смена «Наша Победа», на нее было подано 2577 заявок. Это особенно важно в Год памяти и славы, который объявил Президент России Владимир Путин.Стоит отметить, что Самарской области также принадлежит первенство в количестве выигранных грантов в 2019 году. 10 участников Самарской делегации получили поддержку от Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО, а еще 4 стали победителями грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи. Особое внимание проектам-победителям из Самарской области оказывает Глава региона«Очень приятно, что молодые люди из Самарской области даже при смене формата проявляют себя очень активно. При этом хочется пожелать удачи всем участникам Форума, вне зависимости от региона проживания. Мы рады каждому и надеемся, что каждый резидент и зритель оценит образовательную и культурную программу «iВолги» в 2020 году», - рассказала Кристина Гнатюк, директор Молодежного форума ПФО «iВолга».«Форум «iВолга» - это, безусловно, один из самых крупных молодежных форумов не только в Приволжском федеральном округе, но и во всей России. И в последние годы интерес к нему среди молодых людей со всей страны только растет. Для меня особенно важно, что такую активность проявляют молодые жители Самарской области. Я уверен, что «iВолга» в этом году оправдает самые высокие ожидания участников и подарит много новых знаний и приятных эмоций для резидентов и зрителей», - отметил Сергей Бурцев, замминистра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи.Напомним, что в 2018 году на Форум было подано 12266 заявок, «iВолга 2.0» в 2019 году собрала 13322 заявки, а желание принять участие в Форуме в 2020 году заявили 13457 кандидатов.В этом году «iВолга» пройдет в онлайн-формате с 24 по 28 августа. Резидентами Форума станут 2000 человек. Однако присоединиться к Форуму смогут более 50 000 молодых людей. Для них будут доступны образовательные и культурные мероприятий. Регистрация для зрителей Форума стартует 10 августа на сайте форума ivolgaforum.ru