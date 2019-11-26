Самара вошла в топ-5 городов по числу поздравлений с Днем матери в Одноклассниках

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В День матери в социальной сети Одноклассники был установлен абсолютный рекорд по количеству отправленных подарков к празднику – пользователи отправили 662 миллиона подарков, что на 30% больше предыдущего рекорда, установленного 8 марта. Жители Самары оказались одними из самых активных поздравителей в ОК, отправив более 24 млн подарков ко Дню матери.Женщины охотнее поздравляли матерей, чем мужчины: более 60% подарков были отправлены женщинами.Чаще всего пользователи отправляли подарки с букетами и пожеланиями к Дню матери. Самый популярный подарок среди всех пользователей ОК – анимированное поздравление с букетом роз – отправили более 40 млн раз. В топ самых популярных подарков также вошел букет подсолнухов.