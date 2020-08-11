Самара не вошла в десятку рейтинга городов РФ по употреблению слов-паразитов

Эксперт отметил, что слова-паразиты чаще всего используют для более связной речи и заполнения пауз.
По данным федерального социологического опроса, проведённого в августе 2020 года независимым исследовательским агентством Zoom Market
, слова-паразиты чаще всего употребляют жители Краснодара, Липецка и Челябинска.
Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов:
Скажите, вы часто употребляете слова-паразиты? Какие слова-паразиты вы употребляете чаще всего? Выберите их списка слова-паразиты которые вы употребляете чаще всего?
Рейтинг российских городов по употреблению населением слов-паразитов:
Краснодар (1), Липецк (2), Челябинск (3), Брянск (4), Саратов (5), Омск (6), Воронеж (7), Ростов-на-Дону (8), Симферополь (9), Екатеринбург (10), Уфа (11), Москва (12), Нижний Новгород (13), Самара (14), Казань (15), Пермь (16), Санкт-Петербург (17), Волгоград (18), Новосибирск (19) и Томск (20).
Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что самыми популярными словами-паразитами в России стали: «блин» (и производные) (1), «типа» (2), «как бы» (3), «короче» (4), «на фиг» (и производные) (5), «ну» (6) и «это самое» (7).
Эксперт отметил, что слова-паразиты чаще всего используют для более связной речи и заполнения пауз. Использование в речи слов-паразитов не обязательно говорит о недостатке интеллекта, поскольку во многом зависит от среды и круга общения.
Опрос проводился в 20 городах России по методу личных и телефонных интервью. В общей сложности было опрошено 2400 респондентов.
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