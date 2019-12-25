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Новости /  Общество /  Социум  

Руководитель СУ СК РФ по Самарской области проведет выездной прием граждан

25 декабря 2019 14:01
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Руководитель СУ СК РФ по Самарской области проведет выездной прием граждан
При личном приеме гражданин обязан предъявить документ, удостоверяющий его личность.

 26 декабря 2019 года руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Самодайкин Валерий Васильевич проведет выездной прием граждан в городе Самаре, по адресу: проспект Кирова, 229.

Начало приема в 09.30 по местному времени.

Дополнительную информацию о проведении выездного личного приема можно уточнить по телефонам: 8 (846) 339-12-65, 8 (846) 339-12-69.

Во время личного приема каждый имеет право обратиться с жалобами на действия (бездействие), решения следователей и руководителей следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, по вопросу трудоустройства в органы Следственного комитета Российской Федерации, а также и по иным вопросам.

При личном приеме гражданин обязан предъявить документ, удостоверяющий его личность (ст. 13Федерального закона РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).

В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов (ст. 13 указанного выше Федерального закона).
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Комментарии


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