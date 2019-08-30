Роструд напомнил о рабочем дне 31 декабря
30 августа 2019 13:06
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Последним рабочим днем в 2019 году станет 31 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы труда и занятости.
Согласно утвержденному графику выходных и праздничных дней на 2020 год, длительные каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января.
В прошлом году отдых начался на два дня раньше, однако в этом 30 и 31 декабря выпали на будние дни — понедельник и вторник.
Ранее в Роструде рассказали о следующих длинных выходных — со 2 ноября по 4 ноября. Они связаны с празднованием Дня народного единства, пишет РИА Новости.
Фото: pixabay.com
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