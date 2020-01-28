Российское военно-историческое общество приглашает принять участие во всероссийском конкурсе проектов военно-исторической тематики

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Конкурс проводится второй раз и призван поддержать лучшие инициативы, направленные на сохранение военно-исторического наследия нашей страны. «Первый конкурс региональных проектов, который проводился в 2019 году, показал востребованность такого формата поддержки инициатив военно-исторической тематики. С учетом полученного опыта мы скорректировали список номинаций, а также разработали методические рекомендации по заполнению проектной и отчетной документации», - рассказала заместитель Исполнительного директора РВИО Александра Ильина.К участию в конкурсе приглашаются юридические лица: общественные организации, автономные некоммерческие организации, общества с ограниченной ответственностью, бюджетные и казенные учреждения, а также индивидуальные предприниматели.Проекты рассматриваются в 5 номинациях:проекты в сфере военно-исторической науки;музейно-выставочные и экспозиционные проекты военно-исторической и современной военной тематики;проекты по реализации мероприятий военно-патриотического воспитания и исторического образования в рамках проведения детских военно-исторических лагерей;проекты по организации и проведению военно-исторических фестивалей;проекты по осуществлению военно-археологической и поисковой деятельности (более подробно помогут разобраться методические материалы: https://www.конкурсрвио.рф/upload/iblock/fc5/Xerox-Scan_25122019102600.PDF)Итоги конкурса будут подведены до 10 апреля 2020 года и опубликованы на сайте Российского военно-исторического общества.С Положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте конкурсрвио.рф по ссылкеhttps://www.конкурсрвио.рф/upload/iblock/916/Polozhenie.pdfМаксимальная сумма денежного вознаграждения, предоставляемого на реализацию проекта – 2 (Два) миллиона рублей. Одним из условий является реализация проекта до 01 декабря 2020 года.Фото: Дильдина Светлана