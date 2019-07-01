Россельхознадзор совместно с Самарской Таможней задержали партию санкционных яблок из Польши

24

Инспекторами Управления Россельхознадзора по Самарской области, совместно с сотрудниками Самарской Таможни и Куйбышевской транспортной прокуратуры, были проведены мероприятия по выявлению санкционной продукции растительного происхождения, на овощной базе расположенной на улице Дальневосточной в Самаре.В результате данного мероприятия, в одной из секций на овощебазе была обнаружена партия яблок польского происхождения, в количестве 210 килограмм. Происхождение фруктов, завезенных в Самарскую область и находящихся на реализации, было установлено на основании маркировки на ящиках. На данную подкарантинную продукцию необходимые товаросопроводительные документы, в том числе фитосанитарные, отсутствовали.Данная продукция была изъята и уничтожена в установленном порядке. Ящики с польскими яблоками были вывезены на утилизацию на ООО «Ветсанутильзавод по производству мясокостной муки «Дубово-Уметский», где были уничтожены термическим способом, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.