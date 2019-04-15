Прямая линия для молодежи об особенностях государственной службы пройдет в Самарской области

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24 апреля с 10.00 до 11.00 Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию», в ходе которой можно узнать об особенностях прохождения государственной гражданской службы. Кроме того, студенты смогут задать вопросы о прохождении летней практики в Управлении.На связи с жителями Самарской области будет начальник отдела государственной службы и кадров Управления Росреестра по Самарской области Елена Георгиевна Журавлева.Управление Росреестра зарекомендовало себя как кузница кадров для организаций и госструктур Самарской области и других регионов страны. Разные направления деятельности позволяют каждому найти себе интересную работу по душе. Выбор широкий: государственная регистрация, кадастровый учет, государственный земельный надзор, надзор за саморегулируемыми организациями, государственный геодезический надзор, кадастровая оценка недвижимости, землеустройство и мониторинг земель. Кроме того, как в любой другой организации здесь ценны делопроизводители, кадровики, бухгалтеры, востребованы IT-специалисты.Звоните и задавайте вопросы по телефону (846) 33-22-555.