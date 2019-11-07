Программы Самарского регионального телерадиоканала «Губерния» появятся в первом мультиплексе цифрового эфирного телевидения

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С 29 ноября программы регионального телерадиоканала «Губерния» жители Самарской области смогут смотреть в «цифре». Региональные врезки будут транслироваться на телеканале ОТР – «Общественное телевидение России» (он входит в состав первого мультиплекса) утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 19:00 на девятой кнопке.Сейчас в каждом субъекте Российской Федерации транслируются 20 телеканалов. С ноября в цифровом формате станет доступен и телеканал «Губерния». Региональные врезки будут выходить в прямом эфире на русском языке и без возможности транслировать коммерческую рекламу. Контент врезок будут составлять новостные и информационно-аналитические программы об общественной, культурной и политической жизни региона.Реализация проекта потребует перенастройки сети цифрового эфирного телевещания. В каждом регионе в течение ноября Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) будет проводить технические работы. В Самарской области данные работы запланированы в ночь с 11 на 12 ноября 2019 года. Изменения параметров сигнала могут вызвать сброс настроек на некоторых моделях приемного оборудования. В этом случае необходимо просто провести перенастройку телеканалов – автоматическую или ручную.За дополнительной информацией можно будет обратиться на сайт СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефонам: 8-800-220-20-02 и 8-800-707-61-23, сообщает пресс-служба облправительства.