Профильные специалисты приглашаются к участию во Всероссийском семинаре-конференции «ЖКХ будущего 2019. Актуальные вопросы и решения»
4 октября 2019 12:28
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19-20 декабря 2019 года в Москве состоится Всероссийский семинар-конференция «ЖКХ будущего 2019. Актуальные вопросы и решения». Организатор выступает Фонд развития государственного и муниципального управления. Мероприятие пройдет при поддержке Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сообщает администрация Самары.
Ключевыми направлениями работы Всероссийского семинара-конференции станут вопросы по тематике ЖКХ, поднятые Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Посланиях к Федеральному Собранию 2018 и 2019 годов.
Программные вопросы мероприятия сформированы руководителями организаций в сфере ЖКХ 72-х субъектов Российской Федерации, при этом часть программных вопросов носят острый характер.
Задача мероприятия – получение практических ответов на самые актуальные практические вопросы, волнующие руководителя в формате «как сделать?», обсуждение вопросов эффективного взаимодействия участников отрасли и фиксация законодательных инициатив.
В рамках мероприятия запланирована выставка наиболее интересных проектов в сфере информатизации ЖКХ.
К участию во Всероссийском семинаре-конференции приглашаются представители муниципалитетов, местных органов власти, представители администраций субъектов Российской Федерации, профильных федеральных ведомств, руководители управляющих компаний, ТСЖ, эксперты компаний, занятых в реализации государственных проектов в сфере ЖКХ. Ожидается до 300 участников.
Участники семинара-конференции получат федеральный диплом.
Подробная информация о мероприятии и регистрация участников, докладчиков – на официальном сайте: https://www.gkhconf.ru/2019/.
Писок программных вопросов мероприятия 2019 года – Приложение 1 (вопросы постоянно обновляются).
Для представителей ОМСУ и организаций ЖКХ субъекта при наличии письма – подтверждения действуют специальные условия по оргвзносу участника (предоставление бюджетной квоты скидка 40%) и размещению, что делает участие в мероприятии доступным для организаций даже из небольших и удаленных муниципальных образований.
По состоянию на начало октября текущего года зарегистрированы делегаты уже от более чем 31-го субъекта Российской Федерации.
Контакты: +7 (495) 660-39-35; reg@gosexpert24.ru
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