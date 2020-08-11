Профилактические ветеринарные мероприятия проводятся во всех районах Самарской области

Правительство Самарской области держит под контролем эпизоотическую ситуацию по африканской чуме свиней на территории региона.
В целях предотвращения появления новых случаев заболевания Департамент ветеринарии Самарской области рекомендует строго соблюдать ветеринарные правила содержания животных в личном подсобном хозяйстве. Правила содержания свиней устанавливают требования к условиям их содержания, к осуществлению мероприятий по карантинированию, обязательных профилактических мероприятий и диагностических исследований, которые содержатся в личных подсобных хозяйствах, в фермерских хозяйствах, индивидуальными предпринимателями, организациями и учреждениями.
Так, например, запрещается содержание свиней на местах бывших скотомогильников, очистных сооружений. Территория хозяйства должна быть огорожена способами, обеспечивающими невозможность проникновения диких животных на территорию хозяйства (за исключением птиц и мелких грызунов). Также должен быть исключен контакт свиней с другими животными и птицами.
При посещении свиноводческих помещений и обслуживании свиней необходимо использовать чистые продезинфицированные рабочие одежду и обувь. Запрещается выходить в рабочей одежде и обуви, а также выносить их за пределы территории хозяйства.
Не реже одного раза в год, а также при визуальном обнаружении насекомых, клещей, грызунов, либо выявлении следов их пребывания (покусов, помета) должна проводиться специальная обработка свиноводческих помещений.
Согласно правилам, для комплектования хозяйств допускаются клинически здоровые свиньи собственного воспроизводства, а также свиньи, поступившие из других хозяйств и предприятий при наличии ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарное благополучие территорий мест происхождения животных по заразным болезням животных.
Животные, завозимые в хозяйство, должны находиться на карантине не менее 30 календарных дней с момента прибытия. В этот период проводятся клинический осмотр животных, диагностические исследования, ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия.
Все свиньи, содержащиеся в хозяйствах, подлежат диагностическим исследованиям, вакцинации против заразных болезней и обработке в соответствии с Планом противоэпизоотических мероприятий.
Напомним, случаи заражения животных африканской чумой свиней были зарегистрированы на территории 12 муниципальных образований: в Кошкинском, Красноярском, Ставропольском, Сызранском, Сергиевском, Исаклинском, Безенчукском, Кинель-Черкасском, Красноглинском, Шигонском, Волжском районах г.о. Самара, а также в г.о. Новокуйбышевск.
Были установлены ограничительные мероприятия (карантин) и проведен комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, который включает в себя проведение уничтожение трупов животных путем сжигания, проведение текущей дезинфекции мест содержания и обнаружения трупов животных.
На территориях муниципальных районов, где регистрировались эпизоотические очаги вводился режим ЧС. Установлены круглосуточные охранные ветеринарные посты с привлечением сотрудников ГИБДД.
В настоящее время завершены мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней на территории Кошкинского, Красноярского и Красноглинского района. В остальных районах мероприятия продолжаются.
Работает «горячая линия» для приёма и оперативной обработки информации сигналов от населения о случаях заболевания и падежа животных на территории Самарской области (846) 951-00-31.
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