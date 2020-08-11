Профилактические ветеринарные мероприятия проводятся во всех районах Самарской области

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В целях предотвращения появления новых случаев заболевания Департамент ветеринарии Самарской области рекомендует строго соблюдать ветеринарные правила содержания животных в личном подсобном хозяйстве. Правила содержания свиней устанавливают требования к условиям их содержания, к осуществлению мероприятий по карантинированию, обязательных профилактических мероприятий и диагностических исследований, которые содержатся в личных подсобных хозяйствах, в фермерских хозяйствах, индивидуальными предпринимателями, организациями и учреждениями.Так, например, запрещается содержание свиней на местах бывших скотомогильников, очистных сооружений. Территория хозяйства должна быть огорожена способами, обеспечивающими невозможность проникновения диких животных на территорию хозяйства (за исключением птиц и мелких грызунов). Также должен быть исключен контакт свиней с другими животными и птицами.При посещении свиноводческих помещений и обслуживании свиней необходимо использовать чистые продезинфицированные рабочие одежду и обувь. Запрещается выходить в рабочей одежде и обуви, а также выносить их за пределы территории хозяйства.Не реже одного раза в год, а также при визуальном обнаружении насекомых, клещей, грызунов, либо выявлении следов их пребывания (покусов, помета) должна проводиться специальная обработка свиноводческих помещений.Согласно правилам, для комплектования хозяйств допускаются клинически здоровые свиньи собственного воспроизводства, а также свиньи, поступившие из других хозяйств и предприятий при наличии ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарное благополучие территорий мест происхождения животных по заразным болезням животных.Животные, завозимые в хозяйство, должны находиться на карантине не менее 30 календарных дней с момента прибытия. В этот период проводятся клинический осмотр животных, диагностические исследования, ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия.Все свиньи, содержащиеся в хозяйствах, подлежат диагностическим исследованиям, вакцинации против заразных болезней и обработке в соответствии с Планом противоэпизоотических мероприятий.Напомним, случаи заражения животных африканской чумой свиней были зарегистрированы на территории 12 муниципальных образований: в Кошкинском, Красноярском, Ставропольском, Сызранском, Сергиевском, Исаклинском, Безенчукском, Кинель-Черкасском, Красноглинском, Шигонском, Волжском районах г.о. Самара, а также в г.о. Новокуйбышевск.Были установлены ограничительные мероприятия (карантин) и проведен комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, который включает в себя проведение уничтожение трупов животных путем сжигания, проведение текущей дезинфекции мест содержания и обнаружения трупов животных.На территориях муниципальных районов, где регистрировались эпизоотические очаги вводился режим ЧС. Установлены круглосуточные охранные ветеринарные посты с привлечением сотрудников ГИБДД.В настоящее время завершены мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней на территории Кошкинского, Красноярского и Красноглинского района. В остальных районах мероприятия продолжаются.Работает «горячая линия» для приёма и оперативной обработки информации сигналов от населения о случаях заболевания и падежа животных на территории Самарской области (846) 951-00-31.

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