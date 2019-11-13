Приставы Советского района Самары в ходе рейда посетили должников по алиментным платежам

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Раннее утро для судебных приставов-исполнителей началось с выхода по адресам должников-алиментщиков. Таких в Советском районе г. Самары более 300 человек. Одним из них является гражданин Т., который накопил долг по алиментам на сумму свыше 100 тысяч рублей. В это раннее утро мужчину удалось застать дома, где он пояснил, что обратился в суд с заявлением об уменьшении ежемесячного размера алиментных платежей с 1/4 до 1/6 части дохода, так как в новой семье у него родился ребенок. Должника обязали явиться к судебному приставу-исполнителю для дачи объяснений и предоставить квитанции об оплате долга.По следующему адресу алиментщик тоже оказался дома. Гражданин Б. задолжал своему ребенку более 200 тысяч рублей. Причина проста – отсутствовал постоянный заработок. В предыдущем месяце смог перечислить алименты в размере 3 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что он находится в процессе трудоустройства на постоянную работу. Должника обязали явиться к судебному приставу-исполнителю для дачи объяснений, предоставить копию трудовой книжки и квитанции об оплате долга.