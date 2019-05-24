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30 мая с 14.00 до 17.00 в приёмной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области, расположенной по адресу: г. Самара, ул. Маяковского, д. 20, прием граждан по вопросам здравоохранения проведет член Общественного совета при Уполномоченном по правам человека в Самарской области Галкин Рудольф Александрович, профессор кафедры хирургических болезней № 1 ГБОУ ВПО Сам ГМУ Минздрава России, общественный советник (консультант) министра здравоохранения Самарской области.В ходе приёма гражданам будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения возникающих проблем. Внимание! Прием осуществляется без предварительной записи, при наличии документа, удостоверяющего личность. Телефон для справок: 8 (846) 337-29-03.