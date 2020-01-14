Праздничные мероприятия у стадиона «Самара Арена» посетили около 197 500 человек

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Масштабный проект спортивных зимних развлечений «Самарская олимпийская деревня», стартовавший 28 декабря 2019 года, стал центром притяжения самарцев в период новогодних каникул. Всего праздничные мероприятия на аллее Последней мили стадиона «Самара Арена» посетили около 197 500 человек. За 10 дней жители и гости столицы региона успели отпраздновать здесь Новый год, Рождество, поучаствовать в спортивных зимних активностях, насладиться концертами под открытым небом и даже облиться холодной водой.Ежедневно с 12:00 до 22:00 (с 31 декабря на 1 января 2020 года – до 03:00) на территории «Самарской олимпийской деревни» работали 16 интерактивных площадок: единственная в Самаре 3-километровая лыжня с подсветкой в вечернее и ночное время; открытые катки и горки для взрослых и детей; аттракционы «Рогатка», «Эйрбенд» и др.; площадки с беговелами на лыжах для малышей, фан-керлинг, юкигассен, арт-аллея снеговиков, олимпиада в валенках, футбольная и хоккейная площадки. Для детей каждые 10 минут в «Тереме Снегурочки» проходил театрализованный квест с новогодними и сказочными персонажами.Детскую развлекательную интерактивную программу и работу площадок обеспечивали 50 аниматоров, а в Рождество ещё 12 аниматоров организовали народные гуляния с хороводом, ряжеными, ходулистами и пр.В праздничные дни для гостей деревни были доступны точки проката лыжного инвентаря, тюбингов, снегокатов, ледянок и коньков. На площадках работали 10 точек питания и 14 помещений для обогрева.Практически вся территория площадок «Самарской олимпийской деревни» оснащена уличными звуковыми колонками. Это оборудование продолжит служить парку круглогодично для создания праздничной атмосферы. На территории установлены несколько арт-объектов и праздничная иллюминация. Все площадки, смонтированные на территории Последней мили, после новогодних праздников переходят в ведение ГАУ «Самара Арена».Во время праздников был объявлен конкурс на лучшее название проекта. Всего было представлено 496 предложений, из которых по решению жюри вышли в финал 12 претендентов на победу: «Арена парк», «ЗОЖигай», «Спортоквашино», «Здоровеево», «Точка спорта», «Город спорта», «Космопарк», «Парк «Крылья», «Олимпияпарк», «Парк «Миля спорта», «Энергия жизни», «СпортВилл» (вне конкурса). По итогам онлайн голосования, проведенного 7 января, победило название «Арена парк».Площадка «Самарской олимпийской деревни» продолжит функционировать и после праздников в режиме парка активного отдыха – с катками, горками, лыжами и инклюзивным парком, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: Дильдина Светлана