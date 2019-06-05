Почти 1800 самарцев обратились к волонтерам за помощью в подключении цифрового ТВ

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3 июня Самарская область перешла на цифровое телерадиовещание. Теперь самарцам доступно 20 телеканалов в отличном качестве, с хорошим звуком и без абонентской платы.Во вторник, 4 июня, состоялось заседание оперативного штаба, в который вошли представители профильных органов власти и муниципальных образований губернии.По словам врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислава Казарина, наблюдается значительный рост количества звонков на горячую линию по вопросам подключения цифрового ТВ, сообщает горадминистрация.Так, 3 июня на региональную и федеральную «горячие линии» поступило порядка 5 000 звонков. В то же время за весь период работы «горячей линии» звонков было принято менее 4 000. Примерно 30% обращений – заявки на волонтеров. После приема заявки call-центром специалисты связываются с гражданами в течение рабочего дня, к каждому заявителю прикрепляется волонтер.В Самаре за весь период работы волонтеров поступило 1763 заявки, 1326 уже выполнены. 330 находятся в процессе выполнения, остальные включены в график на удобное для граждан время. Пригласить волонтера можно по телефону «горячей линии» 8-800-707-61-23.Напомним, если настроить телевизор на прием цифровых каналов не получается можно позвонить по телефону «горячей линии» - 8-800-220-20-02, где специалисты дистанционно помогут с настройкой или ознакомиться с инструкцией на сайте http://samara.rtrs.ru/tv/connect/.Отметим, что для социально незащищенных граждан разработаны меры поддержки – возмещение затрат в виде компенсации расходов за приобретенное оборудование, но не более 1200 рублей. Подробнее о том, кто может получить выплату, какие документы нужно предоставить и ознакомиться с адресами пунктов, где принимают заявление можно ознакомиться по ссылке - https://samadm.ru/authority/department_of_information_resources_and_technologies/the-transition-to-digital-broadcasting/ .