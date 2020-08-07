Первые туристы – участники проекта «Открытая Самара» прибудут на ЖД-вокзал 8 августа

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В рамках реализации нового туристического проекта «Открытая Самара» Куйбышевского филиала АО «ФПК» сегодня из Москвы отправляются первые туристы в Самару. Участники проекта, выбравшие программы тура «Поезд на пленэр» и «Тур де пляж. Самара», прибудут в Самару 8 августа. В первый день туристов будет ждать речная прогулка на теплоходе «Москва» вдоль Самары и Самарской Луки, через волшебные Жигулевские ворота до знаменитого села Ширяево, во второй – осмотр главных достопримечательностей и музеев нашего города.Экскурсионная программа группы «Поезд на пленэр» позволит туристам наблюдать за созданием картин 20 профессиональных художников из Рязани и Москвы и принять участие в мастер-классе по живописи. Группа «Тур де пляж. Самара» сможет оценить пляжный отдых в Самаре и активно отдохнуть на акватории Волги.Проекты Куйбышевского филиала АО «ФПК» нацелены на развитие туристического потенциала Самарской области с использованием возможностей железнодорожного транспорта, популяризация культурно-исторического и природного наследия региона через реализацию туров выходного дня. Отметим, что совместные туристические проекты предприятий холдинга «РЖД» и регионального правительства успешно реализуются уже не первый год.Так, проект Самарской области и Куйбышевского филиала АО «ФПК» «Вагон знаний» в 2017 году был признан «Лучшей социально-экономической практикой» в номинации «Развитие туристического потенциала региона». Проект «Поезд на Пленэр» в 2019 году получил гран-при Всероссийской туристской премии «Маршрут года 2019» в номинации «Лучший межрегиональный маршрут». Кроме того, реализован культурно-просветительский проект «Жигули» в Авангарде», который не имеет аналогов в мире, один из вагонов СВ фирменного поезда «Жигули» Самара - Москва представляет собой «музей на колесах»: каждое купе оформлено репродукциями шедевров русского авангарда.Фото: Дильдина Светлана