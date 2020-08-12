Областная общественная акция "Народное признание" стартовала

Принять участие в акции могут жители и организации Самарской области, которые способствуют социокультурному и экономическому развитию региона.
10 августа в Самарской области стартовала областная общественная акция "Народное признание", которая проводится уже в 13-й раз.
Принять участие в акции могут жители и организации Самарской области, которые способствуют социокультурному и экономическому развитию региона, являются общественниками и благотворителями.
Одно и то же физическое и юридическое лицо может быть выдвинуто для участия в Акции только по одной номинации.
В этом году особенностью акции является проведение муниципального этапа, в котором должны принять участие все города и районы Самарской области.
Муниципальный этап продлится с 10 августа по 15 октября. В рамках данного этапа с 1 по 30 сентября организуется общественное голосование в пунктах голосования и в сети Интернет.
Второй - отборочный - пройдет с 15 октября по 31 октября.
Заключительный, финальный этап пройдет с 10 ноября по 10 декабря.
Жители региона выберут самых достойных с помощью голосования.
Заявки принимаются по следующим номинациям:
"Память и Слава",
"Мы Вместе",
"Признание и Уважение",
"Наследники Победы",
"Герои нашего времени",
"Единство и Успех".
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