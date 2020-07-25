Новокуйбышевские полицейские провели профилактический рейд на водоемах
25 июля 2020 13:13
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Полицейские Новокуйбышевска совместно с представителями городской комиссии по делам несовершеннолетних провели профилактический рейд на водоёмах, расположенных вблизи города, в целях недопущения несчастных случаев на воде. В ходе рейда с детьми и их родителями полицейские провели разъяснительные беседы, направленные на соблюдение правил безопасного поведения во время отдыха.
Начальник подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Новокуйбышевску подполковник полиции Светлана Кизимирова рассказала о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать на водоемах и напомнила, что в случае обнаружения несовершеннолетних, находящихся у воды без сопровождения взрослых, их родители будут привлечены к установленной законом ответственности. Взрослых, отдыхающих с детьми, сотрудники полиции призвали категорически воздерживаться от употребления спиртных напитков во время купания и осуществлять надлежащий контроль за детьми.
Инспектор (по пропаганде безопасности дорожного движения) ОГИБДД ОМВД России по г. Новокуйбышевску капитан полиции Наталия Майдан, в свою очередь, провела опрос среди отдыхающих ребят-водителей двухколесного транспорта по знанию правил дорожного движения. В разговоре с взрослыми особое внимание Наталия Валериевна заострила на контроле и пресечении попыток несовершеннолетних сесть за руль. Потребовала особенно пристально следить за детьми, чтобы у них не было доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление транспортными средствами без соответствующего на то права и навыков вождения, рассказывать подросткам о последствиях дорожно-транспортных происшествий. В завершение беседы полицейские раздали памятки с призывом соблюдения ПДД.
Полицейские Новокуйбышевска продолжат инспектировать пляжи, расположенные в различных районах города. Под особым вниманием правоохранителей будут необорудованные места отдыха на водоемах.
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