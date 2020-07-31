Незаконную постройку на спорной территории в Похвистнево снесли

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В отделении судебных приставов г. Похвистнево Самарской области на исполнении находилось исполнительное производство об освобождении самовольно занятого земельного участка площадью 14 квадратных метров, расположенного во дворе одного из многоквартирных домов. Суд обязал мужчину не имеющего никаких правоустанавливающих на занимаемую землю документов, демонтировать за свой счет самовольно возведенный им на спорной территории сарай.В связи с тем, что должник добровольно решение суда исполнять отказывался, судебными приставами было вынесено постановление о взыскании с него исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Однако мужчина продолжил уклоняться от исполнения решения суда.Сотрудниками Службы судебных приставов в отношении должника составлен административный протокол по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера» и повторно вручено требование об исполнении решения суда. После того, как он в очередной раз не исполнил своих обязательств, он был повторно привлечен к административной ответственности.В связи с тем, что мужчина добровольно не исполнял требование исполнительного документа, судебным приставом-исполнителем принято решение о привлечении к сносу незаконной постройки специализированной организации в соответствии со ст. 107 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».В результате принятых мер демонтаж постройки произведен. Земельный участок освобожден от незаконного строения. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.