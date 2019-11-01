Накануне 100-летнего юбилея Михаила Калашникова в самарской школе, носящей его имя, устроили выставку оружия

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10 ноября текущего года в России отпразднуют юбилей гениального отечественного оружейника Михаила Калашникова. Самарская область не исключение. Не остаются в стороне и сотрудники Росгвардии.Весь этот год бойцы самарского ОМОН устраивают «Дни открытых дверей» у себя в отряде, а также приезжают в учебные заведения. В ходе акций рассказывают о жизненном пути великого конструктора и устраивают выставки оружия. Прелесть этих встреч в том, что школьники и студенты могут пообщаться с сотрудниками специального подразделения накоротке, в неформальной обстановке. Узнать какие-то истории из более чем 30-летнего пути ОМОНа – самарский отряд действительно боевое подразделение, воевавшее на Северном Кавказе с незаконными вооруженными формированиями. Многие сотрудники с гордостью носят на груди высокие государственные награды. К сожалению, как и на любой войне, не обошлось и без потерь – имена тех, кто пожертвовал своими жизнями на боевом посту, бойцы свято чтят. А верные помощники спецназовцев, помогающие выбираться из самых сложных передряг – детища Михаила Калашникова, автоматы и пулеметы.За несколько дней до празднования 100-летия великого оружейника сотрудники ОМОН посетили школу №7, носящую имя Михаила Тимофеевича. В учебном заведении организован музей, в котором бережно хранятся копии документов, иллюстрирующих жизненный путь конструктора, фотографии, макеты АК различных серий. Сотрудники Росгвардии пообщались с ребятами из нескольких классов, продемонстрировали им документальный фильм, снятый Росгвардией о Михаиле Калашникове. Ребята смогли подержать в руках самые разные образцы стрелкового вооружения, используемые спецподразделениями силового ведомства – от пистолетов до гранатометов, и сфотографироваться с ними на память.Апофеозом мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея Михаила Калашникова в Самаре, стал «Марш Калашникова». В нем приняли участие школьники со всей Самарской области. Сотрудники Росгвардии также приняли участие в его организации – стражи правопорядка помогали ребятам готовиться к маршу и выступали в качестве судей на отборочных этапах, предшествовавших финальному, состоявшемуся на главной площади региона – площади имени Куйбышева, сообщает пресс-служба ведомства.