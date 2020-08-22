Над Самарой лётчики-асы показали фигуры высшего пилотажа

В День Государственного флага РФ, 22 августа, жители областного центра стали свидетелями зрелищного выступления летчиков-асов. Группа "Русь" в течение 17 минут выполняла фигуры высшего пилотажа. Пятерка ЛА-39 в честь Дня флага украсила небо над Волгой цветами российского триколора. Летчики-асы сегодня совершат полет и над Тольятти.
Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин
, волонтеры вручают триколоры прохожим в честь Дня Государственного флага РФ. В региональном центре добровольцы стоят на пяти точках: парк Гагарина, Струковский сад, около бассейна ЦСКА ВВС, рядом с памятником Засекину и у "Ладьи". Вручать ленты сегодня будут и добровольцы самарского Дома молодежи. Встретить их можно будет на нескольких точках в Самаре с 15 до 17 часов.
С Днем Государственного флага!
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