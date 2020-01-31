На участках ЖД в России временно ограничили железнодорожное сообщение с Китаем

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В соответствии с приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 30 января 2020 года № 25 с 00:00 (по местному времени) 31 января до 1 марта 2020 г. временно ограничено железнодорожное пассажирское движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой. В том числе, в этот период приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог (следующий через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково – Суйфэньхэ), а также беспересадочной группы вагонов формирования АО «ФПК» сообщением Чита – Маньчжурия (следующей через пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия).Международное железнодорожное сообщение с Китаем сохраняется на маршруте Москва – Пекин.Напоминаем, что неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж можно будет вернуть без удержания сборов и плат.