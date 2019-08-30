На правом берегу Волги в Самарской области искали должников за электроэнергию
30 августа 2019 09:27
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Ранним утром судебные приставы Волжского района Самарской области отправились на противоположный берег р. Волги. Несмотря на погоду они совместно с работниками ПАО «Самараэнерго» вышли в рейд по должникам за электроэнергию, чьи задолженности составили свыше 10 тысяч рублей.
Первый адрес — жительница села Выползово. Гражданка Ш. задолжала за электроэнергию 43 тысячи рублей. Встретив гостей, женщина провела их в комнату, где как раз смотрела телевизор. Судебным приставам должница сообщила, что о задолженности знает и об исполнительном производстве, возбужденном в отношении нее, тоже.
В рамках исполнительного производства был составлен акт описи и ареста ЖК-телевизора гражданки Ш. Технику оставили ей на ответственное хранение, предупредив об уголовной ответственности, грозящей в случае отчуждения или порчи арестованного имущества. Также женщину предупредили, что в случае не погашения задолженности в течение 10 дней, телевизор будет передан на реализацию. Должница пообещала, что в понедельник прибудет на прием к судебному приставу-исполнителю и погасит имеющуюся задолженность.
Другой должник из села встретил судебных приставов уже не так спокойно. Долг мужчины перед ресурсоснабжающей организацией составил 34 тысячи рублей, которые платить он категорически отказывается. Однако, помешать работе судебных приставов даже негативно настроенный должник не смог. В отношении его автомобиля ВАЗ 2108 был составлен акт описи и ареста. Машина была оставлена на ответственное хранение должнику на 10-дневный срок, который дан ему для погашения задолженности. В случае, если же он этого не сделает, то автомобиль будет реализован.
Всего по итогам 7 месяцев 2019 года судебными приставами региона было окончено и прекращено свыше 9 тысяч исполнительных производств на общую сумму в почти 512 миллионов рублей.
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