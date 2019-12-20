На парковочной площадке стадиона Самара – Арена выстроят елку из автомобилей

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В преддверии Нового 2019 года, на парковочной площадке стадиона Самара – Арена, небезразличные жители города совместно с #гибддсамара выстроят из автомобилей символ Нового года «Елку».Композиция будет состоять из 200 автомобилей, 10 из которых патрульные.Мероприятие состоится 21 декабря в 17:00 на парковочной площадке стадиона Самара – Арена (со стороны ул. Дальняя).Фото pixabay.com